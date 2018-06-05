Почти весь второй тайм финала ЛЧ вратарь "Ливерпуля" играл с сотрясением мозга - СМИ

03:07, 05 июня 2018
Футбол
1532 0
Лорис Кариус / REUTERS

Читайте такжеПотянул всех вниз: вратарь «Ливерпуля» извинился перед командой за свою игру в финале ЛЧ

Почти весь второй тайм он провел с сотрясением мозга, сообщает ТСН со ссылкой на Sportbuzzer.

В начале второго тайма капитан "Реала" Серхио Рамос влетел локтем в голову голкиперу.

Несколько минут спустя Лорис допустил ужасную ошибку, которая стоила ему пропущенного гола – когда он выбросил мяч прямо на ногу Кариму Бензема. В концовке игры голкипер вновь ошибся – после дальнего удара Гарета Бейла.

Напомним, 26 мая "Ливерпуль" проиграл в финале Лиги чемпионов "Реалу" во многом из-за провальной игры своего голкипера Лориса Кариуса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #футбол#Лига чемпионов#Ливерпуль