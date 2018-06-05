Почти весь второй тайм финала ЛЧ вратарь "Ливерпуля" играл с сотрясением мозга - СМИ
У вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса было сотрясение мозга во время финала Лиги чемпионов с "Реалом".
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Почти весь второй тайм он провел с сотрясением мозга, сообщает ТСН со ссылкой на Sportbuzzer.
В начале второго тайма капитан "Реала" Серхио Рамос влетел локтем в голову голкиперу.
Несколько минут спустя Лорис допустил ужасную ошибку, которая стоила ему пропущенного гола – когда он выбросил мяч прямо на ногу Кариму Бензема. В концовке игры голкипер вновь ошибся – после дальнего удара Гарета Бейла.
In der 49. Minute bekommt @LorisKarius den Ellenbogen von @SergioRamos ab. Zwei Minuten später folgt sein erster Patzer. #RMALFC#UCLFinalpic.twitter.com/dv0far0rva— ZDF Sport (@ZDFsport) May 26, 2018
Напомним, 26 мая "Ливерпуль" проиграл в финале Лиги чемпионов "Реалу" во многом из-за провальной игры своего голкипера Лориса Кариуса.