Полиция открыла дело из-за футболок фанатов Нивы-В со свастикой

15:40, 04 июня 2018
Футбол
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Фанаты Нивы привлекли внимание полиции и КДК ФФУ / sportarena.com

Данный факт также будет рассматривать КДК ФФУ, так как он отражен в рапортах арбитра и официального делегата встречи, сообщает SportArena со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в субботу, 2 июня, в матче последнего тура группы А Второй лиги между Нивой-В и Агробизнесом (2:0).

Часть болельщиков команды надела на себя футболки красного цвета с изображением свастики, тем самым изображая флаг фашистской Германии.

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Теги: #футбол#фанаты#КДК ФФУ#Нива Винница