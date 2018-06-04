Полиция открыла дело из-за футболок фанатов Нивы-В со свастикой
15:40, 04 июня 2018Футбол
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Данный факт также будет рассматривать КДК ФФУ, так как он отражен в рапортах арбитра и официального делегата встречи
Фанаты Нивы привлекли внимание полиции и КДК ФФУ / sportarena.com
Винницкая полиция открыла дело по факту демонстрации фашистских символов фанатами Нивы-В на последнем матче команды.
Данный факт также будет рассматривать КДК ФФУ, так как он отражен в рапортах арбитра и официального делегата встречи, сообщает SportArena со ссылкой на свои источники.
Инцидент произошел в субботу, 2 июня, в матче последнего тура группы А Второй лиги между Нивой-В и Агробизнесом (2:0).
Часть болельщиков команды надела на себя футболки красного цвета с изображением свастики, тем самым изображая флаг фашистской Германии.
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