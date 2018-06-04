5 тысяч украинцев уже купили билеты на Чемпионат мира-2018 в России – Геращенко

Финальный этап Чемпионата мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля.

Около 5 тысяч граждан Украины приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на опасность поездок в Россию.

Такую информацию озвучила вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на согласительном совете парламента, сообщает Украинская правда.

"Позвольте обратиться к всем украинцам – тем 5 000 украинцев, о которых говорят, что они якобы купили билеты ехать на Чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, 10 раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут схватить, задержать – и потом украинская власть будет часто бессильна даже прислать к вам консулов", – заявила она.

"Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать что-либо, что происходит в России", – добавила Геращенко.

Она также призвала нардепов:

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"Я прошу всех нас апеллировать ко всем международным структурам с двумя требованиями: давление на Путина, чтобы к Чемпионату мира по футболу были освобождены политзаключенные и заложники и допуск Международного комитета Красного креста и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой до всех тюрем, в том числе и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, и в наших политзаключенных в России".

Геращенко отметила, что на прошлой неделе в Минске украинская сторона вновь заявила о готовности передать 23 россиян для освобождения Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клиха, Гриба и других политзаключенных – а представители РФ сказали, что этих россиян включают в списки ОРДО и ОРЛО.

"Сегодня будет вынесен псевдоприговор украинскому журналисту Рроману Сущенко, в Кремле уже принято решение – нет сомнений, что его осудят", – заявила она.

Вице-спикер напомнила: "В минувшее воскресенье в 80 городах мира прошли акции в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных Кремля"

Кроме Олега Сенцова, голодают Александр Кольченко, Александр Шумков, Владимир Балух, подчеркнула она.

"Террор, объявленный Российской Федерацией украинцам, не имеет конца и края", – заявила Геращенко.

Финальный этап Чемпионата мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля. Украинцев призвали не ехать на него из-за опасности задержания и возможной агрессии.