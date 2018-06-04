Киевское Динамо подписало 5-летний контракт с Че Че — СМИ

Киевляне урегулировали последние детали личного соглашения 25-летнего футболиста.

Киевское Динамо завершило трансфер центрального полузащитника бразильского Палмейраса Че Че.

Киевляне урегулировали последние детали личного соглашения 25-летнего футболиста, сообщает SportArena со ссылкой на UOL Esporte.

Соглашение с бразильцем рассчитано на 5 лет, другие детали контракта источник не приводит.

Напомним, что устная договоренность между клубами была достигнута еще на позапрошлой неделе, трансфер хавбека обойдется киевлянам в 4,8 миллиона евро.

Че Че выступает за Палмейрас с мая 2016 года, сыграв за это время 110 матчей и забив 5 мячей.