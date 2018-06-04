Киевское Динамо подписало 5-летний контракт с Че Че — СМИ
12:54, 04 июня 2018Футбол
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Киевляне урегулировали последние детали личного соглашения 25-летнего футболиста.
Че Че будет принадлежать Динамо на протяжении ближайших 5 лет / Football.ua
Киевское Динамо завершило трансфер центрального полузащитника бразильского Палмейраса Че Че.
Киевляне урегулировали последние детали личного соглашения 25-летнего футболиста, сообщает SportArena со ссылкой на UOL Esporte.
Соглашение с бразильцем рассчитано на 5 лет, другие детали контракта источник не приводит.
Напомним, что устная договоренность между клубами была достигнута еще на позапрошлой неделе, трансфер хавбека обойдется киевлянам в 4,8 миллиона евро.
Че Че выступает за Палмейрас с мая 2016 года, сыграв за это время 110 матчей и забив 5 мячей.
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