Киевское Динамо подписало 5-летний контракт с Че Че — СМИ

12:54, 04 июня 2018
Футбол
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Че Че будет принадлежать Динамо на протяжении ближайших 5 лет / Football.ua

Киевляне урегулировали последние детали личного соглашения 25-летнего футболиста, сообщает SportArena со ссылкой на UOL Esporte.

Соглашение с бразильцем рассчитано на 5 лет, другие детали контракта источник не приводит.

Напомним, что устная договоренность между клубами была достигнута еще на позапрошлой неделе, трансфер хавбека обойдется киевлянам в 4,8 миллиона евро.

Че Че выступает за Палмейрас с мая 2016 года, сыграв за это время 110 матчей и забив 5 мячей.

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Теги: #УПЛ#трансферы#Динамо Киев