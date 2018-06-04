Роналду на ЧМ в России будут охранять экс-десантник и боец ММА - как и в Киеве, на финале ЛЧ

Следить за безопасностью португальского футболиста в России будут экс-десантник Нуну Марекош и боец MMA Гонсалу Сальгадо.

Звезда сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду нанял двух персональных охранников на время чемпионата мира-2018 в России.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на Mirror, который публикует фото телохранителей Роналду.

Следить за безопасностью португальского футболиста в России будут экс-десантник Нуну Марекош и боец MMA Гонсалу Сальгадо.

Интересно, что бывший десантник Марекош также участвует в боях с быками. Что касается Сальгадо, то он провел семь боев по правилам MMA, одержав в них пять побед.

Стоит отметить, что оба охранника уже присутствовали рядом с Роналду во время финала Лиги чемпионов в Киеве.