Фред покинул расположение сборной Бразилии для прохождения медосмотра в МЮ — СМИ

Игрок может подписать контракт уже в ближайшие часы.

Фред в ближайшее время пройдет медицинский осмотр в Манчестер Юнайтед.

По информации источника английского BBC, 25-летний футболист уже покинул расположение сборной Бразилии и отправился на Олд Траффорд, сообщает Football.ua.

Ожидается, что переход будет подтвержден в начале следующей недели. По неофициальной информации, сумма трансфера составит 52 миллиона фунтов (60 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что Шахтер намерен выручить 70 миллионов евро за Фреда.