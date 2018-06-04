Фред покинул расположение сборной Бразилии для прохождения медосмотра в МЮ — СМИ
12:17, 04 июня 2018Футбол
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Игрок может подписать контракт уже в ближайшие часы.
Фред может перейти в МЮ уже в ближайшие дни / vk.com/footballhubua
Фред в ближайшее время пройдет медицинский осмотр в Манчестер Юнайтед.
По информации источника английского BBC, 25-летний футболист уже покинул расположение сборной Бразилии и отправился на Олд Траффорд, сообщает Football.ua.
Ожидается, что переход будет подтвержден в начале следующей недели. По неофициальной информации, сумма трансфера составит 52 миллиона фунтов (60 миллионов евро).
Ранее сообщалось, что Шахтер намерен выручить 70 миллионов евро за Фреда.
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