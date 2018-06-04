Фред покинул расположение сборной Бразилии для прохождения медосмотра в МЮ — СМИ

12:17, 04 июня 2018
Футбол
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Фред может перейти в МЮ уже в ближайшие дни / vk.com/footballhubua

По информации источника английского BBC, 25-летний футболист уже покинул расположение сборной Бразилии и отправился на Олд Траффорд, сообщает Football.ua

Ожидается, что переход будет подтвержден в начале следующей недели. По неофициальной информации, сумма трансфера составит 52 миллиона фунтов (60 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что Шахтер намерен выручить 70 миллионов евро за Фреда. 

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Теги: #Манчестер Юнайтед#трансферы#Фред Шахтер