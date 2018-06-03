ЧМ-2018: Бразилия выиграла, Испания сыграла вничью в товарищеских матчах

Матч Бразилии и Хорватии в Ливерпуле закончился яркой победой южноамериканцев со счетом 2:0.

В Европе состоялись ряд товарищеских матчей в рамках подготовки команд к чемпионату мира-2018, в центральных из которых сборная Бразилии обыграла команду Хорватии, а команда Испании сыграла вничью со сборной Швейцарии.

Бразильцы выиграли со счетом 2:0, а испанцы - 1:1, сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

В матче в Ливерпуле на стадионе "Энфилд", где играли команды Бразилии и Хорватии, долгое время держался ничейный счет. Пока на 69-й минуте великолепный удар не удался Неймару - мяч после его удара от перекладины влетел в ворота. А уже в добавленное арбитром время, на 90+2 минуте, Роберто Фирмино окончательно "добил" соперника - 2:0.

А в испанском Вильярреале, где встречались команды Испании и Швейцарии, на 29-й минуте счет открыли хозяева поля - Одриосола вывел Испанию вперёд. Швейцарцы проиграли подбор перед своей штрафной, не успев помешать Одриосоле нанести коварный удар с лёта. А после перерыва, на 62-й минуте, Родригес сравнял счёт. Эмболо сыграл на край штрафной на Лихтштайнера, у которого получился хороший обводящий удар в дальний угол, де Хеа дотянулся, но отбил мяч в сторону на набежавшего Родригеса - тот отличился точным ударом в ворота.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.