Сборная Украины разгромила Албанию в товарищеском матче

Игра в Эвиане завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Андрея Шевченко.

В Эвиане (Франция) завершилась товарищеский матч национальных футбольных сборных Украины и Албании, в котором украинская команда обыграла соперника.

Игра завершилась со счетом 4:1, сообщает корреспондент УНИАН.

Украинцы очень мощна начали этот матч и уже в первом тайме предрешили исход.

Взяв полчаса на раскачку, украинцы затем полностью перехватили инициативу. На 31-й минуте первый гол забил Евгений Коноплянка. Комбинация Марлос - Ярмоленко - Коноплянка завершилась ударом Евгения точно под ближнюю штангу, когда вратарь, не угадав направление удара, начал падать в противоположный угол. Супстя 5 минут, на 36-й, второй гол забил Андрей Ярмоленко. Получив пас от Коноплянки, игрок немецкой "Боруссии" (Дортмунд) в штрафной обыграл защитника и расстрелял ворота соперника.

А уже в добавленное арбитром к первому тайму время, на 45+1 минуте, Ярмоленко сделал дубль. Марлос выполнил заброс в штрафную, Малиновский не пожадничал, отпасовал правее на Ярмоленко, и тот без проблем поразил ближний угол ворот.

После перерыва игроки сборной Украины сосредоточились на отработке элементов игры в защите и без труда довели матч до победы.Лишь в самой концовке игры, на 89-й минуте, Эмануэле Ндой забил единственный гол в ответ от команды Албании.

Правда, уже спустя минуту свой дубль оформил Евгений Коноплянка и установил окончательный счет игры - 4:1 в пользу сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее команда Андрея Шевченко сыграла вничью со сборной Марокко - 0:0.