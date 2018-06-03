Албания - Украина: ни одного поражения за всю историю очных игр у сборной Украины

В пяти матчах украинцы четыре раза выигрывали и один раз сыграли вничью.

Сегодня во французском Эвиане состоится товарищеский матч национальных сборных Украины и Албании.

За всю историю наша национальная команда еще ни разу не проигрывала албанцам, сообщает Федерация футбола Украины.

Четыре поединка между сегодняшними соперниками состоялись в рамках отборочных турниров к чемпионатам мира. А на стадионе «Камиль Фурнье» в Эвиане пройдет вторая в истории товарищеская встреча оппонентов.

Игра Албания - Украина начнется в 17.00 по киевскому времени. ТВ-трансляция - телеканал "Футбол 2".