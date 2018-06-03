Албания - Украина: где смотреть товарищеский матч национальной команды
12:53, 03 июня 2018Футбол
305 0
Игру покажет общенациональный и кабельный специализированный телеканалы.
Игроки сборной Украины проведут матч против футболистов Албании / ffu.ua
Товарищеская встреча Албания — Украина пройдет во французском Эвиане на стадионе «Камиль Фурнье» 3 июня.
Начнется поединок в 17.00 по киевскому времени, а посмотреть его вживую украинские болельщики смогут на канале «Футбол 2», сообщает Федерация футбола Украины.
На канале «Украина» матч будет транслироваться в записи с 21.00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter