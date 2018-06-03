Албания - Украина: где смотреть товарищеский матч национальной команды

12:53, 03 июня 2018
Футбол
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Игроки сборной Украины проведут матч против футболистов Албании / ffu.ua

Начнется поединок в 17.00 по киевскому времени, а посмотреть его вживую украинские болельщики смогут на канале «Футбол 2», сообщает Федерация футбола Украины.

На канале «Украина» матч будет транслироваться в записи с 21.00.

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Теги: #сборная Украины#Андрей Шевченко