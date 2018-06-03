Албания - Украина: Команда Шевченко является явным фаворитом матча на ставках букмекеров

12:43, 03 июня 2018
Футбол
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ffu.ua/photos

Явным фаворитом в этой игре на ставках букмекеров является сборная Украины, сообщается на специализированном букмекерском портале BetExplorer

Портал собрал данные 24 ведущих контор мира, согласно которым, средний коэффициент на победу украинской команды составляет 1,81 к 1, на ничью - 3,21 к 1, а ан победу Албании - 5,04 к 1. 

Матч Албания - Украина начнется в 17.00 по киевскому времени.

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Теги: #сборная Украины#Андрей Шевченко