Албания - Украина: Команда Шевченко является явным фаворитом матча на ставках букмекеров

Аналитики контор определились со своими приоритетами в товарищеской игре двух команд.

Сегодня в Эвиане (Франция) состоится товарищеский матч национальных сборных, в котором команда Украины сыграет со сборной Албании.

Явным фаворитом в этой игре на ставках букмекеров является сборная Украины, сообщается на специализированном букмекерском портале BetExplorer.

Портал собрал данные 24 ведущих контор мира, согласно которым, средний коэффициент на победу украинской команды составляет 1,81 к 1, на ничью - 3,21 к 1, а ан победу Албании - 5,04 к 1.

Матч Албания - Украина начнется в 17.00 по киевскому времени.