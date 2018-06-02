ЧМ-2018: Англия, Германия и Португалия сыграли товарищеские матчи

Англичане выиграли, немцы проиграли, португальцы сыграли вничью.

В субботу в Европе состоялся ряд товарищеских матчей с участием команд-участниц чемпионата мира по футболу, где номинальные фавориты сыграли по-разному.

Так, англичане выиграли свой матч у команды Нигерии, сборная Германии проиграла Австрии, а Португалия и Бельгия сыграли вничью, сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Сборная Англии уверенно провела первый тайм игры против нигерийцев и забила два гола - отличились Гари Кэхилл (7-я минута) и Гарри Кэйн (39). А после перерыва гости неожиданно перехватили инициативу и Алекс Ивоби на 48-й минуте сократил преимущество фаворита матча до минимума. Тем не менее, англичане, хоть и с трудом, но сумели довести матч до победы - 2:1.

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В свою очередь, сборная Германии в игре с австрийцами также открыла счет в первом тайме - гол на 11-й минуте забил Месут Озил. Но, после перерыва австрийцы забили дважды, обеспечив себе сенсационную победу. Голы на счету \Мартина Хинтереггера (53) и Алессандро Шёпфа (69).

Наконец, в центральной игре дня Бельгия - Португалия голов зрители так и не увидели. Матч завершился нулевой ничьей.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу-2018 состоится в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.