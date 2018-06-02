Роналду потребовал у "Реала" увеличения зарплаты в четыре раза

Игрок хочет получать 80 млн. евро в год.

Криштиану Роналду не против остаться в Реале еще на три года, но только если ему поднимут зарплату практически в четыре раза.

Согласно действующему контракту, срок которого истекает летом 2021 года, зарплата Криштиану Роналду составляет 21 миллион евро в год, сообщает Sports.ru со ссылкой на Corriere dello Sport.

После намека после победы в финале Лиги чемпионов над Ливерпулем на то, что нынешний сезон может стать для него последним в Реале, ПСЖ тут же предложил португальцу сумму вдвое большую 42 миллиона (после уплаты налогов).

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Роналду не против сохранить верность клубу, однако попросил своего агента Жорже Мендеша сообщить президенту мадридского клуба Флорентино Пересу, что эта верность будет стоить президенту Реала 80 миллионов евро в год, причем менее, чем на трехлетний контракт футболист не согласен. Таким образом, новый контракт Криштиану Роналду обойдется «бланкос» в 240 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, Роналду после победы в финале Лиги чемпионов в Киеве на НСК "Олимпийский" над английским "Ливерпулем" со счетом 3:1, отметил, что готов уйти из мадридского клуба.