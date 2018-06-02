На ОСК «Металлист» состоялся первый Talent Day 2018

В масштабном турнире в Харькове приняли участие 96 детей.

Фонд ФК «Шахтер» Shakhtar Social реализует социальный проект «Давай, играй!» в восьми городах Украины. Развитие массового футбола в стране является основой профессионального и дает возможность каждому ребенку проявить свой талант.

1 июня на ОСК «Металлист» состоялся первый Talent Day, где мальчики 2006 года рождения пробовали силы на поле в присутствии тренеров-селекционеров Академии «оранжево-черных», сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Мероприятие прошло при участии футбольной школы «Мастер мяча». Участники сформировали шесть групп по 16 человек и провели ряд коротких матчей на шести площадках. Возможность пройти отбор в Академию 11-кратного чемпиона Украины была главным стимулом. В общей сложности соревнования продолжались порядка трех часов. В просмотре участвовали ребята из Харькова, Николаева, Днепра, Херсона, Луганска и Донецкой области.

За поединками внимательно наблюдал тренер-селекционер Академии ФК «Шахтер» Василий Попов:

– В мероприятии участвовало много детей. На мой взгляд, это их первая ступень к Академии нашего клуба. Прежде всего обращал внимание на технику работы с мячом и игровое мышление. Сегодня здесь уже засветились шесть-семь ребят. Взяли их на карандаш, будем общаться с родителями, а когда придет время, пригласим к нам. У всех горят глаза, огромное желание заниматься футболом и мечта – играть в «Шахтере»! Отличное начинание: нужно его продолжать и охватить как можно больше городов страны.

Первый в истории Talent Day завершился на мажорной ноте: подведением итогов, вручением подарков и совместной фотосессией. Shakhtar Social дает детям возможность реализовать их мечту и попасть в Академию «Шахтера». В ближайшее время Talent Day пройдет во Львове и Мариуполе.

Shakhtar Social – некоммерческий фонд, созданный ФК «Шахтер» для реализации социальных проектов и развития массового детского футбола в Украине. Его задачи – популяризировать здоровый образ жизни, формировать правильные ценности и создавать равные возможности для всех, кто любит футбол и занимается им.