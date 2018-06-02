Роналду рассказал партнерам об уходе из Реала еще перед финалом ЛЧ

Португалец на протяжении нескольких недель перед решающим поединком сезона не скрывал от партнеров своего желания покинуть команду.

Форвард Реала Криштиану Роналду оповестил партнеров по команде о решении покинуть клуб еще за несколько недель до финала Лиги чемпионов.

Португалец на протяжении нескольких недель перед решающим поединком сезона не скрывал от партнеров своего желания покинуть команду, сообщает SportArena со ссылкой на испанскую Marca.

В то же время одноклубники Роналду не ожидали, что тот скажет о своем решении публично сразу же после окончания финала Лиги чемпионов. Из-за сказанного Криштиану капитан Реала Серхио Рамос решил сделать своему партнеру замечание, когда команда уже находилась в раздевалке.

По информации издания, не исключено, что подобное решение Роналду вызвано желанием получить улучшенный контракт от клуба. Хотя руководство Реала не желает предлагать 33-летнему футболисту новое соглашение, его выступление в минувшем сезоне может повлиять на их решение.

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На днях сообщалось, что ПСЖ готов предложить португальцу выгодный контракт в 45 миллионов евро в год. В то же время парижский клуб сталкивается с проблемой сделать Реалу щедрое предложение за Роналду (они готовы отдать за игрока 150 миллионов евро, хотя его клаусула составляет миллиард).

Криштиану Роналду перебрался в Реал из МЮ в 2009 году и является рекордсменом по количеству забитых мячей за бланкос – 450 голов в 438 матчах.

Летом прошлого года португалец уже говорил об уходе из королевского клуба из-за проблем с испанскими налоговиками. Слухи связывали его с МЮ и ПСЖ, но в итоге форвард предпочел остаться на Бернабеу.

Как сообщал УНИАН, Роналду грозит тюремный срок в 8 лет в Испании за неуплату налогов.