ЧМ-2018: Франция обыграла Италию в товарищеском матче

Игра в Ницце завершилась со счетом 3:1.

В Ницце завершился центральный товарищеский матч дня, в котором сборная Франции принимала команду Италии и обыграла соперника.

Игра завершилась со счетом 3:1, сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Хозяева мощно начали матчи и уже на 7-й минуте Самюэль Юмтити открыл счет. А вскоре, Антуан Гризманн ударом с пенальти на 28-й минуте удвоил преимущество своей команды. Правда, на 34-й минуте Леонардо Бонуччи сократил преимущество хозяев до минимума - 2:1..

Но, во втором тайме, преимущество французов снова было увеличено до двух голов Усман Дембеле на 63-й минуте сделал счет 3:1.

Сборная Франции выступит на ЧМ-2018 в Москве. В свою очередь, команда Италии стала одним из главных творцов сенсации в отборочном турнире, впервые в своей истории не попав на Мундиаль.

Чемпионат мира-2018 состоится в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.