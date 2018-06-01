Общие сборы УПЛ состоятся 5 июня
21:00, 01 июня 2018Футбол
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Участники лиги подведут итоги прошлого сезона.
Собрание участников УПЛ состоятся в ближайший вторник / upl.ua
Украинская Премьер-Лига информирует, что 5 июня состоится Общее собрание участников УПЛ.
Место проведения — Дом футбола (м. Киев, пер. Лабораторный, 7а), время начала — 11:00, сообщает официальный сайт лиги.
Во время заседания будут подведены итоги сезона 2017/18, состоится утверждение Регламента и календаря соревнований УПЛ на новый сезон, финансового отчета и бюджета УПЛ, продление договора с ФФУ, а также проведена жеребьевка календаря сезона 2018/19, и тому подобное.
Также будет пркдставлена новая концепция Суперкубке Украины. Матч за Суперкубок-2018 состоится 21 июля в Одессе.
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