Общие сборы УПЛ состоятся 5 июня

Участники лиги подведут итоги прошлого сезона.

Украинская Премьер-Лига информирует, что 5 июня состоится Общее собрание участников УПЛ.

Место проведения — Дом футбола (м. Киев, пер. Лабораторный, 7а), время начала — 11:00, сообщает официальный сайт лиги.

Во время заседания будут подведены итоги сезона 2017/18, состоится утверждение Регламента и календаря соревнований УПЛ на новый сезон, финансового отчета и бюджета УПЛ, продление договора с ФФУ, а также проведена жеребьевка календаря сезона 2018/19, и тому подобное.

Также будет пркдставлена новая концепция Суперкубке Украины. Матч за Суперкубок-2018 состоится 21 июля в Одессе.