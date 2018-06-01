Абрамович намерен продать "Челси" - английские СМИ

Российский предприниматель планирует выручить от сделки не менее €1,2 млрд, чтобы полностью окупить свои расходы на клуб.

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович может продать клуб, котрым владеет с июля 2003 года - почти 15 лет. По информации британского издания The Times., российский предприниматель планирует выручить от сделки не менее €1,2 млрд, чтобы полностью окупить свои расходы на клуб, сообщает Газета.ru. Абрамович отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании после получения израильского гражданства, которое позволяет ему находиться на территории Соединенного королевства до полугода. Читайте такжеАбрамович после невыдачи британской визы заморозил строительство стадиона «Челси» Ранее сообщалось, что Абрамович принял решение заморозить реконструкцию домашнего стадиона лондонского клуба «Стэмфорд Бридж».

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