Экс-тренер Реала Зидан будет работать на новом месте за 50 миллионов евро

Экс-тренер мадридского "Реала" возглавит команду-хозяйку ЧМ-2022 сборную Катара.

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан возглавит сборную Катара, страны-хозяйки будущего чемпионата мира-2022.

Сенсационно сообщение в своем Twitter огласил египетсикй бизнесмен Нагиб Савирис в своем Twitter.

Также он привел данные контракт Зидана с новыми работодателями.

"Зидан возглавит сборную Катара и начнет готовить ее к чемпионату мира — 2022. Зарплата — 50 миллионов евро, контракт на четыре года. Деньги решают все?" — написал Савирис.

Читайте такжеЗидан неожиданно ушел в отставку из Реала

Зинедин Зидан неожиданно объявил об отставке с поста главного тренера "Реала" накануне, 31 мая. За 5 дней до этого, в Киеве на НСК Олимпийский "Реал" под его руководством выиграл Лигу чемпионов УЕФА, обыграв в финале английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.