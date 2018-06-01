ЧМ-2018: из-за технический ошибки досрочно стал известен состав сборной Германии

Тренерский штаб во главе с Йоахимом Левом назвал "финальный" список из 23 игроков.

Немецкий футбольный союз раньше времени объявил имена футболистов, вошедших в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира–2018.

В окончательную заявку не вошли вратарь «Пари Сен-Жермен» Кевин Трапп, защитник «Байера» Джонатан Та, полузащитник «Баварии» Себастьян Руди и нападающий «Фрайбурга» Нильс Петерсен, сообщает Чемпионат.

«Должно быть, произошла ошибка. Я собираюсь разобраться в этом сейчас, потому что меня это по-настоящему разозлило. Все футболисты производят хорошее впечатление, и решение расстаться с кем-то из них – крайне непростое. Накануне официального объявления состоится финальный разговор, и на следующий день игроков должны обо всём проинформировать», — цитирует Оливера Бирхоффа, спортивного директора сборной Германии, AS со ссылкой на UOL.

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Таким образом, согласно опубликованной раньше времени информации, заявка сборной Германии на чемпионат мира–2018 будет выглядеть следующим образом: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Бернд Лено («Байер»), Жером Боатенг, Матс Хуммельс (оба – «Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Йонас Хектор («Кёльн»), Йозуа Киммих («Бавария»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси»), Никлас Зюле («Бавария»), Юлиан Брандт («Байер»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Леон Горецка («Шальке-04»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Томас Мюллер («Бавария»), Месут Озил («Арсенал»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Лерой Зане («Манчестер Сити»), Марио Гомес («Штутгарт»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира ао футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

На групповом этапе чемпионата мира–2018 сборной Германии предстоит сыграть с Южной Кореей, Швецией и Мексикой.