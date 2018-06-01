Лучший бомбардир чемпионата Украины подпишет контракт с португальской "Бенфикой"

Факкундо Феррейра будет зарабатывать 4,5 млн. евро за сезон.

27-летний форвард донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра в ближайшие дни подпишет контракт с португальской «Бенфикой».

Соглашение Феррейры с «Бенфикой» будет рассчитано на 4 года, сообщает Sport.ua со ссылкой на португальские СМИ.

Заработная плата Факундо составит €4,5 миллиона за сезон. Также футболист получит бонус в размере 4 миллионов за подписание контракта с лиссабонским клубом.

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Ранее сообщалось, что Феррейра отказал бразильскому «Сантосу».

В минувшем сезоне Феррейра провел за «Шахтер» 42 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 5 результативных передач.

В частности, он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, где забил 21 гол (один - с пенальти) за сезон.