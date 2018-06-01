Украинский специалист Григорчук стал главным тренером казахской "Астаны"

Роман Иосифович имеет огромный опыт работы с клубами в групповой стадии Лиги Европы, куда четырежды выводил три разных клуба: латвийский «Венспилс», украинский «Черноморец», азербайджанскую «Габалу» (дважды). В сезоне 2013/2014 вместе с одесским клубом вышел в 1/16 финала турнира, сообщает официальный сайт клуба.

Помимо этого в достижениях тренера значатся три титула чемпиона Латвии, дважды он выигрывал Кубок этой прибалтийской страны, а также по два комплекта серебряных и бронзовых медалей чемпионата Азербайджана.

Из индивидуальных наград стоит отметить, что Григорчук трижды признавался лучшим тренером Латвии и по одному разу подобной награды удостаивался на Украине и в Азербайджане.

"Горжусь, что я тренер «Астаны». Благодаря труду огромного количества «Астана» стала узнаваемой в европейском футболе. Это накладывает на нас ответственность. Этот клуб приучен побеждать. Моя работа именно на это будет направлена. Приятно, что есть интерес со стороны СМИ", — поделился эмоциями Роман Григорчук после подписания соглашения о сотрудничестве.

А на вопрос, сложно ли принимать команду, не пройдя с ней предсезонные сборы, отметил: "Это вопрос, о котором я много думал. Можно долго говорить на эту тему. «Астана» сейчас на уровне, когда команда ставит большие задачи. Важно поставить игру, которая позволит добиваться высоких результатов. С другой стороны — я не вижу напряженности. Нужно просто работать. Я в команде, которая многое умеет. Нет ничего идеального. Есть моменты для улучшения. Я хочу только помочь «Астане» продолжить побеждать. Конечно, мы будем предпринимать шаги, чтобы улучшать игру. Я и моя команда — должны расти каждый день".