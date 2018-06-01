Украинские футбольные комментаторы отказываются освещать на Интере ЧМ-2018

Ряд известных комментаторов уже отвергли предложения транслятора ЧМ в Украине.

Группа Интер ищет комментаторов на трансляции матчей чемпионата мира, но не все соглашаются работать из-за антиукраинской, по их мнению, политики телеканала.

Один из самых известных украинских комментаторов Денис Босянок получил предложение от Интера, но отверг его в категорической форме, сообщает SportArena.

«Я скорее пойду закрывать канал Интер, чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время», — прокомментировал Босянок изданию.

Порталу также известно, что Босянок не единственный комментатор, который уже отказался сотрудничать с каналом Интер.

Не будут работать на матчах чемпионата мира и сотрудники телеканалов Футбол 1/2, которым это запрещает трудовой договор.

Как сообщал УНИАН, матчи чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, в Украине покажут телеканал Интер и НТН, который входит в ту же медиа-группу.