Пятов и Степаненко покинули расположение сборной Украины

11:59, 01 июня 2018
Футбол
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Пятов и Степаненко пропустят ближайший матч сборной Украины / Football.ua

Андрей Пятов и Тарас Степаненко, которые играли в основном составе против Марокко, покинули расположение команды Шевченко, сообщает Football.ua со ссылкой на телеканал Футбол 1.

Напомним, что в списке вызванных на товарищеские матчи есть еще два вратаря — Андрей Лунин и Денис Бойко.

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч Марокко - Украина состоялся накануне и завершился вничью, 0:0.

Также сборная Украины 3 июня проведет товарищеский матч против Албании.

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Теги: #сборная Украины#Пятов лучший игрок сборной Украины#Степаненко Шахтер