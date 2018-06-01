Пятов и Степаненко покинули расположение сборной Украины

Вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко отправились в отпуск раньше времени.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко принял решение отпустить на заслуженный отдых одних их лидеров команды.

Андрей Пятов и Тарас Степаненко, которые играли в основном составе против Марокко, покинули расположение команды Шевченко, сообщает Football.ua со ссылкой на телеканал Футбол 1.

Напомним, что в списке вызванных на товарищеские матчи есть еще два вратаря — Андрей Лунин и Денис Бойко.

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч Марокко - Украина состоялся накануне и завершился вничью, 0:0.

Также сборная Украины 3 июня проведет товарищеский матч против Албании.