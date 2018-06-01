Шевченко после матча с Марокко: в сложных ситуациях мы выглядели как команда

Тренер сборной подвел итог товарищеской игры

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с прессой после матча с Марокко.

"Игра была очень сложной, разница в подготовке чувствуется сразу, потому что Марокко готовится к чемпионату мира, в то время как у наших игроков все официальные матчи уже позади, уже время отпуска. Все это отражается на поле", - начал Шевченко, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

"Но я рад, что ребята в сложных моментах проявили характер, действовали компактно. В тех эпизодах, когда было сложно, мы увидели сплоченность и понимание игровой ситуации. Моменты были и у нас, и у соперников. Возможно, у марокканцев чуть больше, поскольку они физически выглядели лучше. В целом же сегодня мы получили приличный результат.

...Усталость сказалась во втором тайме, хотя мы и сделали немало замен. Малиновский, у которого только-только закончились серьезные поединки за клуб, выглядел лучше. Остальным ребятам было труднее. Впрочем, отдача белая стопроцентной. В целом я доволен, была компактность, все нормально", - добавил тренер.

Говоря о том, что после первого тайма тренер провел три замены, убрав с поля в том числе и Ярмоленко и были эти перестановки плановыми, Шевченко подтвердил:

"Да, эти замены были запланированы, поскольку нас ждет еще игра с Албанией. У нас всего три фланговых игрока и два форварда, поэтому нехватка футболистов на некоторых позициях сказывается. Надо распределять время, чувствуется усталость. Ярмоленко недавно только восстановился после травмы. Я заранее сказал ребятам, что буду делать много замен и пытаться дать сыграть всем в этих двух матчах".

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Оценивая игру дебютантов команды — Бурды и Шапаренко - тренер отметил:

"Оцениваю хорошо, все нормально. Для такой встречи, с соперником, который готовится к чемпионату мира, заряженным на борьбу, считаю, вся команда сыграла хорошо. Наши новички — молодцы".

А говоря о возможной существенную ротацию в игре с Албанией, заметил:

"Сначала вернемся к месту расположения, посмотрим, кто в каком состоянии находится. Но вместо тех, кто провел сегодня 90 минут, мы, пожалуй, поставим более свежих игроков".

"Главный положительный момент в том, что в сложных ситуациях мы выглядели как команда. Не все получалось, но главные качества, бойцовские, мы проявили. Компактность, вера друг в друга и игра на ноль — вот главный итог", - отметил в заключение тренер.

Как сообщал УНИАН, матч Марокко - Украина состоялся накануне в Женеве (Швейцария) и завершился вничью, 0:0.

Игра Албания - Украина состоится 3 июня во французском Эвиане. Начало - в 17.00 по киевскому времени.