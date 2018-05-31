Сотни марокканских фанатов освистали гимн Украины и выбежали на поле после матча

Игроки сборной Украины смогли беспрепятственно покинуть газон стадиона в Женеве.

Товарищеский поединок между сборными Марокко и Украины, который состоялся на швейцарском «Стад де Женев», завершился сканальным эпизодом.

После финального свистка на поле высыпали сотни марокканских фанатов, устремившихся к игрокам своей команды, сообщает Sport.ua.

При этом, футболисты сборной Украины беспрепятственно покинули поле.

Сборная Марокко — участник ЧМ-2018 в России, который состоится с 14-го июня по 15-е июля. Болельщики таким образом хотели проводить свою команду на мировое первенство.

Стоит также отметить, что марокканские фанаты перед началом матча освистали национальный гимн Украины.

Как сообщал УНИАН, матч Марокко - Украина завершился вничью, 0:0.