Сотни марокканских фанатов освистали гимн Украины и выбежали на поле после матча
23:20, 31 мая 2018Футбол
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Игроки сборной Украины смогли беспрепятственно покинуть газон стадиона в Женеве.
Фанаты сборной Марокко выбежали на поле после матча с командой Украины / Football.ua
Товарищеский поединок между сборными Марокко и Украины, который состоялся на швейцарском «Стад де Женев», завершился сканальным эпизодом.
После финального свистка на поле высыпали сотни марокканских фанатов, устремившихся к игрокам своей команды, сообщает Sport.ua.
При этом, футболисты сборной Украины беспрепятственно покинули поле.
Сборная Марокко — участник ЧМ-2018 в России, который состоится с 14-го июня по 15-е июля. Болельщики таким образом хотели проводить свою команду на мировое первенство.
Стоит также отметить, что марокканские фанаты перед началом матча освистали национальный гимн Украины.
Как сообщал УНИАН, матч Марокко - Украина завершился вничью, 0:0.
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