Сборные Украины и Марокко разошлись нулевой ничьей в товарищеском матче

Игра в Женеве не принесла голов ни одной из команд.

В Женеве на Стад де Женев завершился товарищеский матч национальных сборных команд Марокко и Украины, в котором соперники разошлись миром.

Игра завершилась нулевой ничьей, сообщает корреспондент УНИАН.

Будущие участники ЧМ-2018 марокканцы имели небольшое преимущество нанесли 7 ударов, против 3 - у украинцев, из которых 3 оказалис оказались в створ ворот (2 - у украинцев).

В связи с тем, что матч носил товарищеский характер, марокканцы воспользовались правом сделать 6 замен, в то время как наставник сборной Украины Андрей Шевченко использовал только положенные по регламенту официальных матчей 3 замены.

В частности, на 46-й минуте на поле вышел Николай Шапаренко.

Как сообщал УНИАН, свой следующий контрольный матч сборная Украины проведет 3 июня, во французском Эвиане - против команды Албании.