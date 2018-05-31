В преемники Зидану в "Реале" пророчат аргентинского специалиста

Маурисио Почеттино сейчас возглавляет английский "Тоттенхэм Хотспур".

Главный тренер клуба английской Премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино является основным претендентом на пост наставника испанского "Реала" (Мадрид) после ухода Зинедина Зидана.

Об этом сообщает испанская Marca.

Также в списке у руководства "Реала", по информации издания, значатся наставник сборной Германии Йоахим Лев, тренер английского "Ливерпуля"Юрген Клопп и бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер.

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Что касается Почеттино, то в последнем сезоне АПЛ-2017/18 его команда заняла 3-е место, набрав 77 очков в 38 матчах.

Зидан объявил о своей отставке с поста главного тренера "Реала" сегодня, 31 мая, на незапланированной пресс-конференции в Мадриде.