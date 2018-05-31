Зидан: Реалу нужен новый тренер, новый вызов

Французский специалист объяснил причины своего ухода с поста главного тренера мадридского клуба

Зинедин Зидан объяснил причины своего ухода из мадридского Реала на незапланированной пресс-конференции, где ранее сообщил о своем уходе из команды.

«Я принял решение уйти из «Реала». Таково мое решение. Возможно, оно ошибочное, но я почувствовал, что сейчас идеальное время», отметил Зидан, сообщает Sport.ua. со ссылкой на испанскую Marca.

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«Реалу» нужен новый тренер, новый вызов. Команде нужен перемены. Я не уверен, что смог бы и дальше приносить команде победы. Благодарю всех за работу. От игроков большего и просить было нельзя. Как и от болельщиков, которые нас прекрасно поддерживали».

«Вернуться в «Реал» в той или иной роли? А почему нет? Никогда не говори никогда. Я люблю этот клуб», - отметил Зидан.

Зинедин Зидан объявил об уходе из Реала сегодня ранее, в начале незапланированной пресс-конференции в Мадриде,