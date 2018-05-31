Футболист Шахтера Фред до конца следующей недели станет игроком Манчестер Юнайтед - СМИ

Представители клуба и 25-летнего футболиста утрясают последние детали личного соглашения.

Манчестер Юнайтед уверен, что вскоре завершит подписание центрального полузащитника Шахтера Фреда..

Представители клуба и 25-летнего футболиста утрясают последние детали личного соглашения, сообщает SportArena со ссылкой на Manchester Evening News.

Хотя окончательной договоренности еще нет, в стане англичан уверены в их успешном завершении.

При этом МЮ надеется, что Шахтер согласится продать бразильца ниже прописанной в 60 миллионов евро клаусулы, но данная сумма может быть достигнута впоследствии за счет бонусов.

Главный тренер команды Жозе Моуриньо хочет, чтобы Фред стал первым трансфером в текущее межсезонье и оформил свой переход до конца следующей недели.

Именно тогда сборная Бразилии покинет Лондон, где в настоящий момент ведет подготовку к чемпионату мира-2018.