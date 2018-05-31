Экс-игрок Барселоны Хави рассказал, в чем каталонцы отстают от извечного соперника Реала
13:42, 31 мая 2018Футбол
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У Барселоны отсутствует ген победителя, считает ветеран каталонцев.
Хави выступал за Барселону на протяжении 16 лет / Eurosport
Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хави раскритиковал каталонский клуб за бездействие на трансферном рынке.
Свое мнение игрок высказал в комментарии порталу Goal.
«У «Реала» есть ген победителей, а «Барселона» заснула. Они бездействуют на трансферном рынке, а это наносит ущерб», – отметил Хави.
Хавьер Эрнандес Креус (Хави) родился в городе Тарраса, который входит в муниципалитет Барселона и выступал за «Барселону» с 1999 по 2015 год. Сейчас он играет за «Аль-Садд» из Катара.
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