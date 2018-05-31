Экс-игрок Барселоны Хави рассказал, в чем каталонцы отстают от извечного соперника Реала

У Барселоны отсутствует ген победителя, считает ветеран каталонцев.

Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хави раскритиковал каталонский клуб за бездействие на трансферном рынке.

Свое мнение игрок высказал в комментарии порталу Goal.

«У «Реала» есть ген победителей, а «Барселона» заснула. Они бездействуют на трансферном рынке, а это наносит ущерб», – отметил Хави.

Хавьер Эрнандес Креус (Хави) родился в городе Тарраса, который входит в муниципалитет Барселона и выступал за «Барселону» с 1999 по 2015 год. Сейчас он играет за «Аль-Садд» из Катара.