Проведение матча Албания - Украина официально подтверждено - ФФУ

Игра состоится 3 июня.

Товарищеская встреча Албания — Украина пройдет во французском Эвиане на стадионе «Камиль Фурнье».

Игра пройдет 3 июня, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Начнется поединок в 17.00 по киевскому времени, а посмотреть его вживую украинские болельщики смогут на каналах «Украина» и «Футбол 1».

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Ранее сообщалось что с проведением поединка возникли трудности в свзяи с тем, что стадион, на котором должны были проводить матч, не имеет зрительских трибун и не пригоден для проведения официальных игр на уровне национальных сборных.