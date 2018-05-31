Проведение матча Албания - Украина официально подтверждено - ФФУ
13:18, 31 мая 2018Футбол
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Игра состоится 3 июня.
Сборная Украины проведет два матча во время нынешнего сбора / Фото Павла Кубанова
Товарищеская встреча Албания — Украина пройдет во французском Эвиане на стадионе «Камиль Фурнье».
Игра пройдет 3 июня, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
Начнется поединок в 17.00 по киевскому времени, а посмотреть его вживую украинские болельщики смогут на каналах «Украина» и «Футбол 1».
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Ранее сообщалось что с проведением поединка возникли трудности в свзяи с тем, что стадион, на котором должны были проводить матч, не имеет зрительских трибун и не пригоден для проведения официальных игр на уровне национальных сборных.
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