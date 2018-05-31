Украина - Марокко: сборная Украины в своей истории никогда не проигрывала командам из Африки

13:09, 31 мая 2018
Футбол
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Сборная Украины еще никогда не проигрывала командам из Африки / ffu.ua

Статистика этих встреч в пользу нашей команды. Ни разу украинская сборная не уступила, трижды выиграв и дважды сыграв вничью, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Лишь раз сине-желтых и африканскую команду судьба свела в официальном турнире. На чемпионате мира 2006 года подопечные Олега Блохина обыграли Тунис со счетом 1:0. Автором единственного гола (с пенальти) стал... нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, что товарищеская встреча Марокко — Украина состоится сегодня в Женеве на «Стад де Женев» (начало — в 21.00 по киевскому времени).

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Теги: #сборная Украины#Андрей Шевченко