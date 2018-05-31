Украина - Марокко: сборная Украины в своей истории никогда не проигрывала командам из Африки

До сегодняшнего дня украинские футболисты провели 5 игр с командами Черного континента.

За всю историю своего существования сборная Украины успела провести пять матчей с представителями Африканского континента.

Статистика этих встреч в пользу нашей команды. Ни разу украинская сборная не уступила, трижды выиграв и дважды сыграв вничью, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Лишь раз сине-желтых и африканскую команду судьба свела в официальном турнире. На чемпионате мира 2006 года подопечные Олега Блохина обыграли Тунис со счетом 1:0. Автором единственного гола (с пенальти) стал... нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, что товарищеская встреча Марокко — Украина состоится сегодня в Женеве на «Стад де Женев» (начало — в 21.00 по киевскому времени).