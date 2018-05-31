Футбол Украина - Марокко: где смотреть

12:55, 31 мая 2018
Футбол
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Матч сборной Украины будут транслировать сразу два отечественных телеканала / hotology.ru

Игра начнется в 21.00.

Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы "Украина" (начало в 20.50) и Футбол 1 (начало в 20.55).

Матч против Марокко станет одним из двух запланированных на конец мая - начало июня товарищеских матчей команды Шевченко в рамках подготовки к официальным играм Лиги наций и отбора Евро-2020.

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Теги: #сборная Украины#где смотреть футбол