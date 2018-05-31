Футбол Украина - Марокко: где смотреть
12:55, 31 мая 2018Футбол
84
Матч будет транслировать общенациональный и специализированный кабельный телеканалы.
Матч сборной Украины будут транслировать сразу два отечественных телеканала / hotology.ru
Сегодня в Женеве на Стад де Женев состоится товарищеский матч национальных сборных по футболу Украина - Марокко.
Игра начнется в 21.00.
Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы "Украина" (начало в 20.50) и Футбол 1 (начало в 20.55).
Матч против Марокко станет одним из двух запланированных на конец мая - начало июня товарищеских матчей команды Шевченко в рамках подготовки к официальным играм Лиги наций и отбора Евро-2020.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter