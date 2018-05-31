Немецким фанатам советуют не ехать на Чемпионат мира в Россию

В немецкой полиции заявили, что "хулиганы из Восточной Европы - совсем иного калибра, они потенциально крайне склонны к насилию".

Полиция федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия рекомендовала футбольным хулиганам из Германии не ехать в Россию для посещения чемпионата мира по футболу. Матчи его финальной части пройдут в РФ с 14 июня по 15 июля.

Как передает DW.com со ссылкой на газету Rheinische Post, превентивные беседы были проведены со 105 футбольными фанатами, которые, по мнению полицейских, могут представлять угрозу для общественной безопасности. Еще семерым запретили выезд из ФРГ.

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"Полицейские меры принимаются с учетом каждого конкретного случая, оценки ситуации и в контексте всех имеющихся правовых вариантов", - пояснил представитель земельного МВД Херберт Ройль (Herbert Reul).

Глава филиала профсоюза полицейских ФРГ в Северном Рейне - Вестфалии Эрих Реттингхаус (Erich Rettinghaus), в свою очередь, заявил, что стычки с российскими футбольными правонарушителями могут быть опасны: "Хулиганы из Восточной Европы - совсем иного калибра, они потенциально крайне склонны к насилию".

"К примеру, они используют пиротехнику - по сути, это небольшие ручные гранаты", - отметил Реттингхаус.