Роналду грозит восемь лет тюрьмы за неуплату налогов

Португалец не сумел договориться с налоговыми службами и избежит наказания только в том случае, если выплатит 28 млн. евро..

Криштиану Роналду должен заплатить крупный штраф налоговым службам Испании, чтобы избежать тюремного заключения.

Адвокаты португальца рассчитывали на сумму 14,7 миллионов евро, но Налоговое агентство Испании требует в два раза больше (28 миллионов) и отказывается идти на уступки, сообщает Isport со ссылкое на испанский AS.

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В случае согласия, Роналду ждет приговор в виде двух лет заключения, что по испанскому законодательству автоматический становится условным, однако если Криштиану не выплатит эту сумму до середины июля, то его будет ждать новый суд, где футболиста могут приговорить к восьми годам.

Вполне возможно, именно по этой причине португалец задумался о смене клуба и, в частности, чемпионата.