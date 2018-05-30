Роналду грозит восемь лет тюрьмы за неуплату налогов

16:38, 30 мая 2018
Футбол
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Криштиану Роналду  не может договориться с испанскими налоговиками/ REUTERS

Адвокаты португальца рассчитывали на сумму 14,7 миллионов евро, но Налоговое агентство Испании требует в два раза больше (28 миллионов) и отказывается идти на уступки, сообщает Isport со ссылкое на испанский AS.

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В случае согласия, Роналду ждет приговор в виде двух лет заключения, что по испанскому законодательству автоматический становится условным, однако если Криштиану не выплатит эту сумму до середины июля, то его будет ждать новый суд, где футболиста могут приговорить к восьми годам.

Вполне возможно, именно по этой причине португалец задумался о смене клуба и, в частности, чемпионата.

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Теги: #суд над Криштиану Роналду#Роналду неуплата налогов