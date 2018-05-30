У Лиги Европы УЕФА появится новый гимн

14:11, 30 мая 2018
Футбол
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Лига Европы теперь будет выглядеть по-новому  / uefa.com

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Чтобы полнее передать страсть и энергию матчей Лиги Европы, был сочинен новый гимн. Вдохновляющая и мощная музыка передает природу турнира. Он сочетает современные и классические элементы, отдавая должное традициям и заглядывая в будущее.  Символика турнира с энергетическим разрядом используется и в дизайне нового официального мяча Лиги Европы, произведенного Molten. Его оформление выражает динамичную суть турнира и путешествие клубов по всей Европе", – говорится на официальном сайте УЕФА. 

Новый бренд ЛЕ разработан совместно с маркетинговым партнером УЕФА TEAM Marketing, а также брендинговыми агентствами Turquoise (визуальное оформление) и MassiveMusic (гимн). 

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Теги: #УЕФА#Лига Европы#ребрендинг