У Лиги Европы УЕФА появится новый гимн

Для второго по значимости еврокубка УЕФА проведет ребрендинг.

К следующему сезону во втором по значимосте еврокубковом турнире - Лиге Европы - планирует провести ребрендинг.

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Чтобы полнее передать страсть и энергию матчей Лиги Европы, был сочинен новый гимн. Вдохновляющая и мощная музыка передает природу турнира. Он сочетает современные и классические элементы, отдавая должное традициям и заглядывая в будущее. Символика турнира с энергетическим разрядом используется и в дизайне нового официального мяча Лиги Европы, произведенного Molten. Его оформление выражает динамичную суть турнира и путешествие клубов по всей Европе", – говорится на официальном сайте УЕФА.

Новый бренд ЛЕ разработан совместно с маркетинговым партнером УЕФА TEAM Marketing, а также брендинговыми агентствами Turquoise (визуальное оформление) и MassiveMusic (гимн).