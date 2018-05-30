В Украине нашлись желающие показать ЧМ по футболу в России

Главное спортивное событие лета покажет телеканал Интер.

Телеканал Интер приобрел пакет трансляций чемпионата мира у национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Официальное подтверждение этой информации должно поступить несколько позже, когда будут улажены последние детали соглашения, сообщает Sport Arena со ссылкой на свои источники.

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НОТУ выкупила права на показ ЧМ-2018 еще в 2010 году, но впоследствии отказалась показывать турнир из России по политическим соображениям.

В середине мая в Верховной Раде регистрировали законопроект о запрете показа ЧМ-2018, однако не смогли найти необходимого количества голосов для включения его на повестку дня.

Мундиаль в России состоится с 14 июня по 15 июля.