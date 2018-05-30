Роналду может уйти из "Реала" из-за невыполненных обещаний мадридского клуба

С игроком не подписывают новый контракт и не повышают зарплату.

Журналист и друг Криштиану Роналду Нуну Гомеш рассказал о том, чем недоволен португальский футболист в испанском «Реале» (Мадрид).

«Не думаю, что Криштиану уйдет, но его раздражает, что обещание продлить контракт так и не было выполнено, - заявил Гомеш, сообщает Eurosport со ссылкой на испанский AS.

«Реал» и Роналду придут к взаимопониманию. Криштиану – лучший футболист мира. Ему сильно недоплачивают. Он хочет такого же отношения к себе, как в «Барселоне» относятся к Хави, Иньесте и Месси. Все они получали новые контракты раз за разом. Это делает тебя счастливым, удовлетворенным".

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По словам журналиста, отношения Роналду и Переса охладели. Он обещал Криштиану продление контракта и увеличение зарплаты. Когда же Роналду обратился с просьбой продлить соглашение, ему ответили, что сейчас неподходящее время. Сезон завершился, и ничего не произошло. Он расстроен, потому что клуб не сдержал слово.

«Для Роналду нет лучшего клуба, чем «Реал». Он любит Мадрид. Им интересуются «ПСЖ» и «МЮ», но он хочет остаться, ведь он не видит лучшего клуба для завоевания трофеев и «Золотых мячей», – цитирует Гомеша AS.

Роналду пришел в мадридский суперклуб в 2009 году. За эти 9 лет он выиграл с командой 4 Лиги чемпионов, по 2 чемпионата Испании, Кубка и Суперкубка страны, Суперкубка Европы и ЧМ среди клубов.

После финальной игры ЛЧ-2018 в Киеве с «Ливерпулем» (3:1) португалец намекнул, что в ближайшее время может покинуть команду.