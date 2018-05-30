ЧМ-2018: Аргентина разгромила Гаити, Перу обыграла Шотландию в товарищеских матчах

Хет-трик в матче сборной Аргентины на счету Лионеля Месси

В Буэнос-Айресе на стадионе «Альберто Армандо» состоялся товарищеский матч национальных сборных Аргентины и Гаити, в котором хозяева поля разгромили скромную команду гостей.

Игра завершилась со счетомс 4:0, сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций.

Хет-трик в этом матче на счету Лионеля Месси, который забивал голы на 17-й, 50-й, и 66-й минутах.

Спустя три минуты после своего последнего гола Месси отдал результативную передачу Серхио Агуэро, который установил окончательный счёт матча.

Кроме матча с гаитянами, сборная Аргентины накануне ЧМ-2018 сыграет также с командой Израиля. Матч состоится 9 июня.

На ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет в одной группе с командами Хорватии, Исландии и Нигерии.

В другом товарищеском матче, состоявшемся в ночь на среду, сборная Перу обыграла команду Шотландии со счетом 2:0. Встреча состоялась на стадионе ”Насьональ” в Лиме.

Первый гол на 37-й минуте, забил Кристиан Куэва, который реализовал пенальти. А на 47-й минуте второй гол забил Джефферсон Фарфан.