Роналду может перейти из "Реала" во французский "Пари-Сен-Жерман" - португальские СМИ

Трансферная стоимость игрока составляет 250 миллионов евро.

Лидер сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду может перейти в летнее межсезонье во французский "Пари-Сен-Жермен".

Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 250 миллионов евро, сообщает португальская SapaDesporto.

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Издание также напоминает, что год назад ПСЖ уже подписал звездного игрока другого испанского клуба - "Барселоны" - Неймара, чей трансфер стоил 222 миллиона евро.

На данный момент, последним матчем, который Роналду провел в составе "Реала" стал финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором команда из Мадрида в Киеве на НСК Олимпийский, обыграла английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.