Роналду может перейти из "Реала" во французский "Пари-Сен-Жерман" - португальские СМИ
00:16, 30 мая 2018Футбол
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Трансферная стоимость игрока составляет 250 миллионов евро.
Последний матч за "Реал" Криштиану Роналду провел в Киеве / REUTERS
Лидер сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду может перейти в летнее межсезонье во французский "Пари-Сен-Жермен".
Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 250 миллионов евро, сообщает португальская SapaDesporto.
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Издание также напоминает, что год назад ПСЖ уже подписал звездного игрока другого испанского клуба - "Барселоны" - Неймара, чей трансфер стоил 222 миллиона евро.
На данный момент, последним матчем, который Роналду провел в составе "Реала" стал финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором команда из Мадрида в Киеве на НСК Олимпийский, обыграла английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.
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