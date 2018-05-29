Молодежная сборная Украины проиграла в полуфинале Мемориала Лобановского Израилю

Матч завершился со счетом 0:1.

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился второй полуфинальный матч Мемориала Валерия Лобановского, в котором сборная Украины проиграла команде Израиля.

Подопечные Александра Петракова проиграли со счетом 0:1, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Таким образом, по условиям турнира, завтра в финальном матче в 15.00 на стадионе "Колос" в Борисполе трофей разыграют команды Израиля и Словении. В матче за 3-е место в Киеве на стадионе "Динамо" сыграют сборные Украины и Греции. Начало игры - в 18.00