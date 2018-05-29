Игрок сборной Украины Яремчук повредил мышцу задней поверхности бедра

Игроку нужен перерыв в занятиях, минимум, в неделю, дебют за сборную снова откладывается.

Заключительный тренировочный день в Харькове национальная команда Украины посвятила теории.

\В 11.30 тренерский штаб провел занятие, на котором был проведен анализ игровых серий, которые произошли вчера на открытой тренировке, и уделено время изучению ближайшего оппонента — сборной Марокко, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

К сожалению, МРТ правого бедра Романа Яремчука показала, что имеет место повреждение мышцы задней поверхности. Нападающий не успеет восстановиться за ближайшую неделю, а, следовательно, во второй раз подряд его дебют в главной команде откладывается. Это особенно обидно, с учетом впечатляющих игровых характеристик, которые демонстрировал Яремчук во время сбора, а по скоростным данным вообще показал лучший результат. Приятно, что Роман не падает духом и воспринимает ситуацию по-философски: «Травмы всегда случаются в футболе, это — часть игры. Я вылечусь и снова буду стремиться показать как можно лучшую игру в своем клубе, чтобы снова заслужить вызов в сборную».

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Роман Яремчук покинет расположение сборной завтра утром. В то же время Богдан Бутко, у которого была простуда, сегодня взів участие в тренировке, которая в 19.00 началась на поле стадиона «Солнечный». Завтра, уже в Женеве или в Эвиане, к сине-желтым присоединится полузащитник бельгийского «Генке» Руслан Малиновский, который, как известно, вместе со своим клубом решил вопрос попадания в Лигу Европы.

Завтра в 9 часов сборная Украины покинет отель Superior Golf & Spa Resort, в котором провела неделю. В 11.00 запланирован вылет в Женеву.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Марокко состоится 31 мая в Женеве, начало игры в 21.00 по киевскому времени.