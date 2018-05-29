Роналду не оказалось на фотографиях с представления новой формы "Реала"

Новую форму представили другие звезды команды,

Футболисты мадридского "Реала" представили новую форму команды на сезон 2018/19 серией фотографий, на которых отсутствовал лидер команды и сборной Португалии Криштиану Роналду.

На фото в официальном Twitter команды были представлены, в частности, Марсело, Бензема и Гаррерт Бейл, но вот главной звезды нынешнего Реала на снимках не было.

Роналду после финала Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" недвусмысленно дал понять, что покинет команду после нынешнего сезона.

Официальных заявлений по поводу ухода игрока из "Реала" и перехода его в любой другой клуб пока не последовало.