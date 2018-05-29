Роналду не оказалось на фотографиях с представления новой формы "Реала"
17:46, 29 мая 2018Футбол
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Новую форму представили другие звезды команды,
Роналду не одел новую форму Реала во время презентации / twitter.com/realmadrid
Футболисты мадридского "Реала" представили новую форму команды на сезон 2018/19 серией фотографий, на которых отсутствовал лидер команды и сборной Португалии Криштиану Роналду.
На фото в официальном Twitter команды были представлены, в частности, Марсело, Бензема и Гаррерт Бейл, но вот главной звезды нынешнего Реала на снимках не было.
Роналду после финала Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" недвусмысленно дал понять, что покинет команду после нынешнего сезона.
Официальных заявлений по поводу ухода игрока из "Реала" и перехода его в любой другой клуб пока не последовало.
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