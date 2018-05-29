ФИФА до конца дня примет решение о проведении матча Украина – Албания

Матч могут либо перенести на другую арену, либо он будет отменен.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) до конца дня примет решение по товарищескому матчу между сборными Украины и Албании.

Были проведены переговоры с представителями ФИФА и предоставлены им фото газона на стадионе в Эвиане, сообщает Трибуна.

Матч могут либо перенести на другую арену, либо он будет отменен.

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Организатором товарищеской встречи является Албания, Украина – приглашенная сборная. Поэтому ФФУ не занимается организацией этого матча.

Ранее сообщалось, что ФФУ направила письмо в ФИФА об отмене матча с Албанией.

Напомним, матч с Албанией должен состояться 3 июня. Перед этим сборная Украины сыграет 31 мая с Марокко.