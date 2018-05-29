Какие рекорды установил финал Лиги Чемпионов в Киеве (видео)

В финальном матче Лиги чемпионов мадридский Реал обыграл английский Ливерпуль со счетом 3:1 и стал 13-ти кратным обладателем трофея.

Лига чемпионов 2017/2018 установила рекорд по количеству зрителей на стадионах.

Ливерпуль стал обладателем рекорда по количеству голов в одном розыгрыше ЛЧ.

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Однако больше всего рекордов этот сезон принес мадридскому Реалу. Клуб подарил своим болельщикам рекордные 13 побед в турнире. Реал победил в Лиге чемпионов в третий раз подряд, чего еще не было в истории.

Тренер Реала Зидан стал первым в истории тренером, который выиграл турнир три раза подряд. Счастливчик Роналду установил рекорд, одержав победу в Лиге чемпионов в пятый раз.