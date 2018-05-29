Финал Лиги чемпионов впервые с 1980 года не собрал аншлаг

14:04, 29 мая 2018
Футбол
1047
"Реал" и "Ливерпуль" сыграли на незаполненном до конца стадионе / REUTERS

38 лет назад арена не была полностью заполнена на матче "Ноттингем Форест" (Англия) - "Гамбург" (Германия), сообщает в своем Twitter журналист Танкреди Пальмери.

НСК Олимпийский вмещает 70 тысяч зрителей, но, в свзяи с расширением мест для VIP-гостей и ложы прессы для журналистов, был уменьшен до 63 тысяч. Однако, на матче побывали 61 561 зритель.

Читайте такжеСотни фанатов Ливерпуля не смогут попасть на финал ЛЧ - рейсы отменены

Ранее сообщалось, что часть болельщиков "Реала" сдали свои билеты из-за логистических трудностей (очень дорогие авиабилеты и цены в гостинницах Киева), а часть фанатов "Ливерпуля" не смогла добраться в Киев в день игры из-за отмены рейсов.

Финальный матч Лиги чемпионов-2018 прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" в субботу, 26 мая. "Испанский "Реал" (Мадрид) обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #УЕФА#билеты#Лига чемпионов