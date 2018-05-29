Финал Лиги чемпионов впервые с 1980 года не собрал аншлаг

Последний раз стадион не заполнялся полностью на матче Ноттингем Форест - Гамбург 38 лет назад

Финал Лиги чемпионов 2018 года, который состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский", не собрал аншлаг впервые с 1980 года.

38 лет назад арена не была полностью заполнена на матче "Ноттингем Форест" (Англия) - "Гамбург" (Германия), сообщает в своем Twitter журналист Танкреди Пальмери.

НСК Олимпийский вмещает 70 тысяч зрителей, но, в свзяи с расширением мест для VIP-гостей и ложы прессы для журналистов, был уменьшен до 63 тысяч. Однако, на матче побывали 61 561 зритель.

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Ранее сообщалось, что часть болельщиков "Реала" сдали свои билеты из-за логистических трудностей (очень дорогие авиабилеты и цены в гостинницах Киева), а часть фанатов "Ливерпуля" не смогла добраться в Киев в день игры из-за отмены рейсов.

Финальный матч Лиги чемпионов-2018 прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" в субботу, 26 мая. "Испанский "Реал" (Мадрид) обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.