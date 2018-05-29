Ярмоленко рассказал о восстановлении после травмы в "Боруссии" (видео)

Игрок сборной Украины считает, что секрет психологического восстановления состоит в постоянной работе - над своей физической и игровой формой и над собственной психологией.

Полузащитник сборной Украины и немецкой Боруссии (Дортмунд) Андрей Ярмоленко рассказал о том как переживал травму, и находился вне игры в течение длительного времени в Бундеслиге.

По словам украинского легионера, главный секрет психологического и физического восстановления состоит в постоянной работе, сообщает FootballHub.

Работе над своей физической и игровой формой и над собственной психологией.