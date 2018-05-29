Ярмоленко рассказал о восстановлении после травмы в "Боруссии" (видео)
13:43, 29 мая 2018Футбол
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Игрок сборной Украины считает, что секрет психологического восстановления состоит в постоянной работе - над своей физической и игровой формой и над собственной психологией.
Яромленко в течение длительного времени не играл за "Боруссию" из-за травмы / ruhrnachrichten.de
Полузащитник сборной Украины и немецкой Боруссии (Дортмунд) Андрей Ярмоленко рассказал о том как переживал травму, и находился вне игры в течение длительного времени в Бундеслиге.
По словам украинского легионера, главный секрет психологического и физического восстановления состоит в постоянной работе, сообщает FootballHub.
Работе над своей физической и игровой формой и над собственной психологией.
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