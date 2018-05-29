Украина занимает 8-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА

По итогам отдельно взятого сезона 2017/18 у Украины 9-е место в рейтинге.

УЕФА опубликовал окончательный рейтинг ассоциаций по итогам еврокубкового сезона 2017/18, где Украина находится на 8-м месте.

На счету нашей национальной ассоциации 41.133 балла, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Возглавляет рейтинг Испания, чей клуб мадридский "Реал" выиграл самый престижный еврокубок - Лигу чемпионов - 106,998 балла. Следом идет Англия, чей "Ливерпуль" дошел до финала Лиги чемпионов - 79,605 балла. Далее следуют национальные ассоциации Италии, Германии, Франции, России и Португалии. Замыкаю десятку сильнейших, вслед за Украиной, Бельгия и Турция.

В отдельном рейтинге клубов лидируют испанские "Реал", "Атлетико" (обладатель второго по значимости еврокубка - трофея Лиги Европы), немецкая "Бавария", еще один испанский клуб - "Барселона" и итальянский "Ювентус". То есть, в пятерке сильнейших сразу три коллектива из Испании. Финалист Лиги чемпионов "Ливерпуль" не попал в Топ-10, (22-е место), а сразу следом за ним расположился украинский клуб - киевское "Динамо" (23). Сильнейшая команда Украины - донецкий "Шахтер" - на 14-м месте.

В таблице коэффициентов Ассоциаций по итогам этого сезона 2017/18 Англия (140,500) опередила Испанию (138,000), а также Италию, Россию и Францию, которые составили Топ-5. Украина заняла 9-е место по итогам выступлений в отдельно взятом последнем сезоне (40.000).

Среди клубов, сразу три участника Лиги чемпионов - "Реал", "Ливерпуль" и "Бавария" - опередили победителя Лиги Европы "Атлетико". Лучшим из украинских клубов стал "Шахтер" (14-е место), существенно опередивший киевское "Динамо" (29).