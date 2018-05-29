Яремчук получил травму и может не сыграть против Марокко, Бутко готов к матчу

Сборная Украины по футболу готовится к товарищеской игре, намеченной на 31 мая.

Дебют нападающего Романа Яремчука в сборной Украины снова откладывается из-за повреждения задней поверхности бедра.

Вчерашняя тренировка сборной Украины носила открытый для болельщиков и журналистов характер и стала довольно насыщенной для футболистов, сообщает Команда 1.

Тренеры предложили им сыграть четыре игровые серии по 10 минут. И буквально за секунду (!) до окончания занятия получил травму нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук, который повредил заднюю поверхность бедра. Форвард подтвердил эту информацию, но не стал уточнять, сможет ли он сыграть против Марокко. Скорее всего, не сможет — даже если у него нет надрыва, а только спазм, все равно нужно выдержать определенную паузу. Таким образом, дебют Яремчука в сборной снова откладывается. В марте, напомним, он тоже не сыграл за национальную команду из-за проблем с задней поверхностью бедра.

На данный момент точно неизвестно, станет ли Андрей Шевченко вызывать из резервного списка Артема Кравца. В расположении тренера находятся два нападающих — Артем Беседин и Евгений Селезнев. Сложнее ситуация с правыми защитниками. В строю пока находится только Александр Караваев, хотя Богдан Бутко, пропустивший вчерашнюю тренировку, со дня на день должен приступить к работе. «Подхватил какой-то вирус, — сказал нам защитник Шахтера. — К игре буду готов».

Сегодня сборная Украины проведет вечернюю тренировку, в которой уже должен принять участие полузащитник Генка Руслан Малиновский (в воскресенье он проводил стыковой матч чемпионата Бельгии за выход в Лигу Европы).

Завтра команда Андрея Шевченко вылетает в Швейцарию, где сыграет 31 мая спарринг с Марокко.